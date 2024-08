POL-OL: Alkoholisierter Autofahrer fährt zu schnell durch die Fußgängerzone - Beinaheunfall mit Passantin

Oldenburg (ots) - Am Samstagmittag (10. August) wurde eine 71-Jährige bei einem Verkehrsunfall verletzt, die Unfallverursacherin flüchtete mit ihrem E-Scooter. Gegen 14:33 Uhr wurden die Beamten zu einem Verkehrsunfall in die Bloherfelder Straße gerufen. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, befuhr eine 71-jährige Frau mit ihrem Fahrrad dem Radweg in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Einmündung zur Kennedystraße ...

