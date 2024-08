POL-OL: +++ Westerstede: Fahrer flüchtet vor der Polizei +++

Oldenburg (ots) - In den Abendstunden des Freitags, den 09.08.2024, kam es zu einem Brand einer Küche in einem Einfamilienhaus. Die 4-köpfige Familie war zur Zeit des Brandausbruchs gegen 18:30 Uhr in ihrem Haus in der Straße "Am Brookwehr" nicht anwesend, so dass von ihnen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der Brand entwickelte sich in der Küche und ...

