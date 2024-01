POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (18.01.2024) in eine Gaststätte an der Olgastraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Diebe stiegen mutmaßlich zwischen den Abendstunden des Mittwochs und Donnerstagmorgen gegen 7.00 Uhr durch ein Fenster in die Gaststätte ein. Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Kasse und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich ...

