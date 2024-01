Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Fluchtversuch erfolglos - Polizei nimmt mutmaßlichen Rauschgifthändler vorläufig fest

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (17.01.2024) in der Stephanspassage einen 41 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten wollten den Tatverdächtigen gegen 14.40 Uhr in der Klett-Passage kontrollieren, als er plötzlich die Flucht ergriff und in die Stephanspassage rannte. Auf seiner Flucht soll der 41-Jährige mehrere Brocken Haschisch weggeworfen haben. Den sportlichen Beamten gelang es kurz darauf, den Tatverdächtigen einzuholen und festzunehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

