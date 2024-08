POL-OL: +++ Westerstede: Küchenbrand mit hohem Gebäudeschaden +++

Oldenburg (ots) - Nachdem die Beamten bereits gestern einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hindenburgstraße aufnahmen wurden der Polizei jetzt weitere Fälle bekannt, die in einem Zusammenhang stehen könnten. Die Ermittler sind daher auf der Suche nach möglichen Zeugen. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 4:35 Uhr, löste der Alarm eines Hauses in der Proppingstraße aus. Ein Zeuge konnte bei einer Nachschau noch ...

mehr