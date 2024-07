BPOLI-OG: Bundespolizei stellt unbefugte Gleisüberschreitung fest

Offenburg (ots) - Gestern Vormittag hat ein 28-Jähriger einer Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Offenburg Haschisch zum Verkauf angeboten. Die Beamten waren in Zivil unterwegs und gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen. Daraufhin flüchtete der marokkanische Staatsangehörige, konnte aber nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde. ...

