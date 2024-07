Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Kehl/Neuried (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben über das vergangene Wochenende vier offene Haftbefehle vollstreckt. Bei Kontrollen am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde bei einem 27-jährigen französischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz festgestellt. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 831 Euro bezahlen und seine Reise anschließend fortsetzen. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses wurde als Insassin eine 47-jährige italienische Staatsangehörige angetroffen. Gegen sie bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Ein Neffe konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1170 Euro auf dem Bundespolizeirevier in Mönchengladbach bezahlen. Bei einer weiteren Kontrolle eines 22-jährigen französischen Staatsangehörigen wurde bei ihm ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort festgestellt. Durch eine Bezahlung der Geldstrafe vor Ort in Höhe von 1000 Euro konnte er einen Gefängnisaufenthalt abwenden. Bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Neuried/Altenheim wurde bei einem 29-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen festgestellt. Nach Bezahlung der fälligen Geldstrafe in Höhe von 384,50 Euro wurde die Weiterreise gestattet.

