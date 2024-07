Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Dealer bietet Bundespolizisten Drogen an

Offenburg (ots)

Gestern Vormittag hat ein 28-Jähriger einer Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Offenburg Haschisch zum Verkauf angeboten. Die Beamten waren in Zivil unterwegs und gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen.

Daraufhin flüchtete der marokkanische Staatsangehörige, konnte aber nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde.

Beim mutmaßlichen Drogendealer wurden neben verkaufsfertig verpacktem Cannabis mehrere Tabletten eines verschreibungspflichtigen Epilepsiemedikaments aufgefunden.

Den in Deutschland gemeldeten Asylbewerber erwarten nun Anzeigen wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz sowie gegen das Arzneimittelgesetz.

