Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl

Kehl (ots)

Gestern Nachmittag haben Beamte der Bundespolizei einen gesuchten Straftäter festgenommen. Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Kehl wurde bei einem 27-jährigen tunesischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Zudem war der Mann viermal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, ebenfalls wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 55 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

