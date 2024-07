BPOLI-OG: Urkundenfälschung aufgedeckt

Kehl/Offenburg (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern drei gesuchte Straftäter festgenommen. An der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl wurde ein 53-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Die fällige Geldstrafe in Höhe von 223,50 Euro konnte bezahlt werden. Ebenfalls in Kehl am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde kurze Zeit ...

