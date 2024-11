Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht + Altmetalldiebe machen Beute + Über 15.000 EUR Blechschaden + Kollision zwischen Skoda und Fahrrad + Seat beschädigt Straßenschild - Unfallzeugen gesucht! +

Dillenburg (ots)

Braunfels: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr drangen Einbrecher am Mittwoch (13.11.2024) gewaltsam in ein Wohnhaus in Braunfels/Tiefenbach ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume des Einfamilienhauses in der Haintalstraße. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 zu melden.

Wetzlar: Altmetalldiebe machen Beute

Diebe stiegen am Donnerstag (14.11.2024) gegen 01:30 Uhr in das Lager eines Autohauses in der Hermannsteiner Straße in Wetzlar ein. Dort ließen sie Altmetall mitgehen. Die Wetzlarer Kripo ermittelt und fragt daher: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Zeugenhinweise werden telefonisch unter 06441 9180 entgegengenommen.

Lahnau - A45: Über 15.000 EUR Blechschaden

Zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwochnachmittag (13.11.2024) auf der A45 bei Lahnau. Ein 63-jähriger Mann aus Haiger war kurz vor 15 Uhr mit seinem Mazda 3 auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen kam es zur Kollision mit dem Skoda Octavia eines 21-Jährigen aus dem Hochsauerlandkreis. Der Skoda touchierte daraufhin noch die Mittelleitplanke. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 15.500 EUR geschätzt.

Wetzlar: Kollision zwischen Skoda und Fahrrad

Am Mittwochabend (13.11.2024), kurz nach 18:00 Uhr, befuhr eine 34-jährige Braunfelserin mit ihrem Skoda Fabia die Frankfurter Straße in Wetzlar. An einer Kreuzung wollte sie nach links in die Landstraße 3451 in Fahrtrichtung Dutenhofen einbiegen. Hierbei stieß sie mit einem 12-jährigen Kind zusammen, das mit seinem Fahrrad die Straße überquerte. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und konnte am Unfallort in die Obhut der Eltern übergeben werden.

Dillenburg: Seat beschädigt Straßenschild - Unfallzeugen gesucht!

Ein dunkler Seat Ibiza III mit LDK-Kennzeichen beschädigte am frühen Sonntagmorgen (03.11.2024) gegen 04:40 Uhr in Dillenburg ein Straßenschild an der Ecke Herwigstraße / Bahnhofplatz. Eine junge Frau stieg kurz aus dem Seat aus, setzte dann ihre Fahrt über die Herwigstraße jedoch fort. Die Ermittler der Polizeistation Dillenburg suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Außerdem fragen sie: Wem ist ein dunkler Seat Ibiza bekannt, der möglicherweise Unfallschäden hinten links aufweist? Wer kann Hinweise auf die Fahrerin geben? Unter Tel.: 02771 9070 können sich Zeugen bei der Polizei melden.

Wetzlar: Mercedes zerkratzt

Im Zeitraum von Dienstag (12.11.2024), 18:00 Uhr und Mittwoch (13.11.2024), 05:30 Uhr zerkratzte ein Unbekannter den Lack eines weißen Mercedes B 180 CDI. Das Fahrzeug parkte vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Drei Stämme" in Wetzlar. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell