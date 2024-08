Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Vereinsheim

Mehren (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Vereinsheim des Sportverein Mehren ein, indem sie sich durch Aufhebeln von Türen gewaltsam Zuritt verschafften. Als Diebesgut erbeuteten der oder die Täter eine Wechselgeldkasse des Vereins. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder einem möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden (Tel.: 06592-96260 oder per Mail: pidaun@polizei.rlp.de)

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell