Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Staudernheim (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 10:20 Uhr befuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Pkw die L 232 aus Richtung Bad Sobernheim kommend in Richtung Staudernheim. Nach dem Ortsausgang von Bad Sobernheim überholte sie zunächst eine Fahrradfahrerin. Aus noch ungeklärter Ursache scherte die 77-Jährige danach jedoch nicht wieder nach rechts ein, so dass es auf der Gegenfahrspur zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam, der von einem 65-jährigen Mann gelenkt wurde. Die 77-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich vorsorglich in die Ambulanz eines Krankenhauses. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die L 232 blieb während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nahe-Glan war mit 15 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell