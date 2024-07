Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Kirn (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, dem 05.07.2024 kam es in der Zeit zwischen 08:36 Uhr und 09:53 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des SmileX Fitnessstudios in der Amthofstraße. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein Unbekannter den Audi A4 einer 78-jährigen Frau aus der VG Kirner Land. Hierbei entstand ein Blechschaden am vorderen Kotflügel der Fahrerseite.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell