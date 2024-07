POL-PIKIR: Vielzahl von Schockanrufen im Dienstgebiet

Bad Sobernheim (ots) - Am Donnertag, 27.06.2024 in den Abendstunden kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Bad Sobernheim. Ein in der Breslauer Straße ordnungsgemäß geparkter PKW einer 31-jährigen Frau wurde dabei auf dem Parkplatz vor ihrem Anwesen durch einen bisher unbekannten PKW beschädigt. Der Flüchtige Unfallfahrer beschädigt hierbei vermutlich mit seiner Fahrzeugfront, aus bisher ungeklärten Gründen, die ...

mehr