LPI-GTH: Kabel entwendet - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - In der Zeit vom 17.06.2024, 13.00 Uhr bis 24.06.2024, 09.30 Uhr gelangten Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Schützenstraße und entwendeten Bargeld. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0162473/2024 entgegengenommen. (ah) ...

