Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nach Feldarbeit gerät Traktor in Brand

Gem. Bärweiler (ots)

Am Dienstag, den 09.07.2024 gegen 16:45 Uhr war zunächst eine unklare aber kilometerweit sichtbare Rauchentwicklung in der Gemarkung Bärweiler der Feuerwehr gemeldet worden. Die Feuerwehren Bärweiler, Lauschied und Bad Sobernheim rückten mit insgesamt fünfundzwanzig Kräften aus und konnten in der Nähe des Friedhofs auf einem Feld einen Traktor mit einer Strohballenpresse vorfinden. Die Zugmaschine stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand, der im weiteren Verlauf gelöscht werden konnte. Nach Schilderungen des 72-jährigen Landwirten hatte er nach Beendigung seiner Arbeiten das Fahrzeug abgestellt und den Nachhauseweg angetreten. Wenige Minuten später bemerkte er eine aufsteigende Rauchwolke aus Richtung des Abstellplatzes. Nach den bisherigen Ermittlungen wird von einer Selbstentzündung ausgegangen, nachdem vermutlich Strohreste auf heiße Fahrzeugteile geraten waren.

An dem Traktor entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 12.000 EUR.

