Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Lemwerder leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder sind am Donnerstag, 17. Oktober 2024, gegen 06:00 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Schäden.

Ein 57-jähriger Mann aus Bremen befuhr mit einem Kia die Hauptstraße in Richtung Bardewisch und hielt in Höhe der Werner-von-Siemens-Straße in einer Einbuchtung. Von dieser fuhr er wieder auf die Fahrbahn, um zu wenden. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 55-jährigen Bremers, der mit einem Peugeot auf der Hauptstraße in Richtung Bardewisch unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß entstanden an beiden Fahrzeugen erhebliche Schäden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Für beide mussten Abschleppunternehmen verständigt werden. Die Männer klagten über Schmerzen, verzichteten aber auf die Hinzuziehung von Rettungskräften.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell