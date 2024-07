Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ Grauer Toyota CH-R beschädigt

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin hat am Freitag (05.07.24) einen grauen Toyota CH-R an der Konrad-Adenauer-Straße beschädigt. Gegen 12.35 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz eines Modegeschäfts. Die Verursacherin fuhr weg. Sie ist rund 60 Jahre alt und hat eine Kurzhaarfrisur. Sie saß in einem schwarzen Minivan mit Re-Kennzeichen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

