Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld

Ansprechen von Kindern in Coesfeld

Coesfeld (ots)

Am gestrigen Tag (04.07.2024), kam es im Bereich Coesfeld zu zwei Fällen von "Ansprechen von Kindern".

Im Rahmen eines Wandertages einer Coesfelder Schule sprachen zwei bislang unbekannte Männer Schülerinnen im Bereich der Innenstadt aus einem weißen Transporter heraus an. Die angesprochenen Mädchen ließen sich nicht auf ein Gespräch ein und entfernten sich. Sie informierten ihre Lehrer und diese die Polizei.

Am Abend erschien eine Mutter zusammen mit ihrer 8-jährigen Tochter auf der Polizeiwache in Coesfeld. Sie gaben an, dass die 8-Jährige gegen 17.15 Uhr die Borkener Straße in Coesfeld mit ihrem Tretroller befuhr, als sie aus einem weißen Auto heraus von einer männlichen unbekannten Person angesprochen wurde. Dieser fragte, ob er sie nach Hause bringen solle. Auch in diesem Fall ging das Mädchen nicht auf die Frage ein und fuhr nach Hause.

Die Polizei geht den Hinweisen mit größter Sorgfalt nach und überprüft einen Zusammenhang.

In der Vergangenheit lag in solchen Fällen glücklicherweise häufig ein harmloser Sachverhalt zu Grunde. Es ist wichtig, dass sich die Eltern unmittelbar an die Polizei wenden, wenn der Verdacht besteht, dass ein Kind von einem Unbekannten auf verdächtige Art und Weise angesprochen wurde. Die Polizei bittet das Verbreiten von Sachverhalten über soziale Medien oder Messenger-Dienste, von denen man gehört hat und nicht selbst betroffen ist, zu unterlassen.

Die Polizei empfiehlt:

- Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Das Verhalten Fremden gegenüber - Raten Sie Ihnen je nach Situation:

- sich auf kein Gespräch einzulassen - sich schnellstmöglich zu entfernen - belebte Orte oder Geschäfte aufzusuchen - Menschen in der Umgebung um Hilfe zu bitten - schnellstmöglich die Polizei anzurufen oder anrufen zu lassen!

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell