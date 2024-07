Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dahlienstraße/ Jugendliche nach Sturz verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Rettungshubschrauber war am Freitag (05.07.24) in Dülmen im Einsatz. Gegen 11 Uhr befuhr eine 15-jährige Dülmenerin mit ihrem Pedelec die Hiddingseler Straße in Fahrtrichtung B474. Auf dem Gepäckträger saß eine 13-jährige Dülmenerin. Auf Höhe der Einmündung Dahlienstraße kamen beide aus bisher ungeklärtem Grund auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen zu Fall.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte 15-Jährige in ein Krankenhaus. Die 13-jährige wurde nach einer medizinischen Versorgung vor Ort entlassen. Der Rettungshubschrauber flog ohne Patienten weg. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Eine Ersthelferin verließ die Unfallstelle vor Eintreffen der Polizei. Sie ist 40-50 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare und trug eine Brille. Die Polizei bittet die Frau, sich unter 02594-7930 zu melden. Sie kann möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen.

