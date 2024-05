Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub auf Straße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Südliche Innenstadt (ots)

Am Montag den 20.05.2024, gegen 00:40 Uhr, kam es im Bereich der Hans-Sachs-Straße in Ludwigshafen zu einem Raubdelikt. Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg, als ihn einer der zunächst flüchtigen Täter von hinten umklammerte. Währenddessen kamen zwei weiteren Täter hinzu, entnahmen den Geldbeutel aus der Hosentasche und nahmen das im Geldbeutel befindliche Bargeld an sich. Die Täter flüchteten daraufhin mit dem Bargeld. Die Täter trugen rote Kapuzenpullover mit Aufschriften und waren etwa 20 bis 25 Jahre alt. In Tatortnähe konnten drei Personen kontrolliert werden, welche auf die Personenbeschreibung passten. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

