Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens

Frankenthal/Pfalz (ots)

Am Samstag, dem 18.05.2024, gegen 19:51 Uhr, befuhr ein Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Frankenthal unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten auf Grund eines Einsatzes die Mahlastraße in Fahrtrichtung Studernheim. Zeitgleich befuhr ein 48-Jähriger Mann mit seinem PKW die Frankenstraße in Fahrtrichtung Mahlastraße. An der Kreuzung Mahlastraße / Frankenstraße verringerte der Funkstreifenwagen auf Grund der für ihn rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage seine Geschwindigkeit und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Der 48-Jährige PKW-Fahrer fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein und bremste hier bei Erkennen des Funkstreifenwagens ab. Letztlich kam es im Kreuzungsbereich dennoch zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Eine 25-Jährige Polizeibeamtin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell