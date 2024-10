Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Randalierer in Wardenburger Discounter greift Kunden und Polizei an

Delmenhorst (ots)

Ein Randalierer in einem Wardenburger Discountmarkt hat am Mittwoch, 16. Oktober 2024, einen Kunden angegriffen und verletzt. Auch gegenüber der alarmierten Polizei wurde er handgreiflich.

Der 38-jährige Mann aus Wardenburg, gegen den aufgrund ähnlichen Fehlverhaltens in der Vergangenheit bereits ein Hausverbot bestand, betrat den Markt gegen 19:50 Uhr unter lautem Schreien. Zielgerichtet begab er sich zu einem 41-jährigen Kunden aus Hatten, der in Begleitung seiner Kinder - vier und sechs Jahre alt - vor einem Warenregal stand. Sofort begann er mit verbalen Provokationen und riss den 41-Jährigen schließlich zu Boden. Hier setzte sich die Auseinandersetzung fort, durch die beide Männer leichte Verletzungen erlitten. Die Kinder wurden zuvor von der ebenfalls anwesenden 42-jährigen Mutter in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt.

Nachdem die verständigte Polizei im Markt eintraf, sprachen zwei Beamte mit dem immer noch aggressiven Angreifer, der auch ihnen gegenüber die Fäuste hob und in ihre Richtung trat. Da sich der 38-Jährige überhaupt nicht beruhigen ließ, wurde er zu Boden gebracht, fixiert und mit einem Streifenwagen zur Dienststelle gefahren. Auch während des Transports trat und spuckte er um sich. Weil das gezeigte Verhalten und die zum Teil wirren Äußerungen auf eine Beeinflussung durch Alkohol und/oder Drogen schließen ließ, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Um dem Arzt, in dessen Richtung der 38-Jährige ebenfalls trat, ein gefahrloses Arbeiten zu ermöglichen, war während der Entnahme eine Fixierung erforderlich.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste der 38-Jährige die Nacht im Gewahrsamsbereich der Polizei verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

