POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 29 im Bereich Hatten

Delmenhorst (ots) - Durch einen Auffahrunfall in Ganderkesee wurden am Mittwoch, 16. Oktober 2024, 14:00 Uhr, sechs Personen leicht verletzt. Auf der B212 kam es zu Verkehrsbehinderungen. Eine 28-jährige Frau aus Ganderkesee befuhr mit einem Dacia die Grüppenbührener Landstraße (B212) in Richtung Bookholzberg. In Höhe vom Holler Weg erkannte sie zu spät, dass ...

