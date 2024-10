POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Kleintransporter in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Gleich durch zwei sexuelle Belästigungen ist am Dienstag, 15. Oktober 2024, ein Mann in Delmenhorst aufgefallen. Die Polizei bittet um Hinweise weiterer Zeugen. Gegen 09:45 Uhr verwickelte der Mann eine Frau in der Bahnhofstraße in ein Gespräch, in dessen Verlauf er sie fragte, ob er sie anfassen dürfe. Trotz einer ausdrücklichen Verneinung ...

