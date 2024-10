POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Rollerfahrer bei Unfall in Berne leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Schönemoor sind am Dienstag, 15. Oktober 2024, 12:40 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Ein 75-jähriger Mann aus Ganderkesee war zur Unfallzeit mit einem Audi auf der Schönemoorer Dorfstraße in Richtung Delmenhorst unterwegs. Ungefähr in Höhe des Seemannswegs kam er mit dem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab. ...

