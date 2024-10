Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Ganderkesee-Schönemoor

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schönemoor sind am Dienstag, 15. Oktober 2024, 12:40 Uhr, zwei Personen verletzt worden.

Ein 75-jähriger Mann aus Ganderkesee war zur Unfallzeit mit einem Audi auf der Schönemoorer Dorfstraße in Richtung Delmenhorst unterwegs. Ungefähr in Höhe des Seemannswegs kam er mit dem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Pkw gegen eine Überführung eines Entwässerungsgrabens und kam in Schräglage zum Stillstand.

Der 75-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Seine 87-jährige Beifahrerin musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Audi befreit werden und galt als schwer verletzt. Beide wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Schönemoorer Dorfstraße voll gesperrt. Aufgehoben wurde die Sperrung gegen 14:30 Uhr.

