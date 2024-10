Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenhamer Polizeibeamter durch Biss verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Beamter der Nordenhamer Polizei ist am Montag, 14. Oktober 2024, gegen 20:30 Uhr, durch einen Biss leicht verletzt worden.

Gegen 19:15 Uhr gab es die ersten Anrufe bei der Polizei, in denen berichtet wurde, dass ein Mann auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Atenser Allee, Höhe Sielstraße, Passanten belästigen und bepöbeln würde. Eine eingesetzte Streife der Polizei traf dort auf den 40-jährigen Verursacher, der in der Vergangenheit bereits mehrfach durch ähnliches Fehlverhalten aufgefallen war. Ihn verwiesen sie des Platzes und drohten bei Nichtbefolgen und weiteren unzivilisierten Verhaltensauffälligkeiten eine Ingewahrsamnahme an. Daraufhin verließ er den Parkplatz, fiel keine Stunde später aber in der Friedrich-Ebert-Straße auf, wo er in Höhe der Fuldastraße laut schreiend Mülltonnen umtrat. Auch gegenüber der erneut verständigten Polizei verhielt er sich aggressiv und spuckte um sich. Zur Verhinderung von Straftaten wurde die bereits angedrohte Ingewahrsamnahme in die Tat umgesetzt.

Der 40-Jährige ließ sich nicht beruhigen und setzte sich auch in der Dienststelle massiv zur Wehr. Auf dem Weg in die Zelle biss er einen 37-jährigen Beamten und fügte diesem eine blutende Wunde zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Den Gewahrsamsbereich durfte der Verursacher erst in den Mittagstunden von Dienstag, 15. Oktober 2024, verlassen. Gegen ihn wird wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell