Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrzeugbrand auf der Autobahn 29 in Hatten

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 14. Oktober 2024, gegen 18:50 Uhr, ist ein Pkw auf der Autobahn 29 in Hatten vollständig ausgebrannt. Die Fahrbahn in Richtung Ahlhorn musste voll gesperrt werden.

Ein 23-jähriger Mann aus Friesland war mit einem Mercedes auf der Autobahn unterwegs. Zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug hielt er auf dem Seitenstreifen an, nachdem er auf eine Rauchentwicklung im Motorraum aufmerksam geworden war. Hier entwickelte sich ein Brand, der sich schnell auf das gesamte Fahrzeug ausbreitete. Für die Löscharbeiten rückte die Berufsfeuerwehr der Stadt Oldenburg mit zwei Fahrzeugen aus. Die Errichtung einer Vollsperrung war erforderlich.

Nach dem Ende der Löscharbeiten konnte der Verkehr einspurig am ausgebrannten Fahrzeug vorbeigeführt werden. Gegen 21:00 Uhr war die Freigabe aller Fahrstreifen wieder möglich. Der 23-jährige Fahrer blieb unverletzt, am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell