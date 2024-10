Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrskontrolle nach Missachtung einer roten Ampel

Delmenhorst (ots)

Nachdem er am Montag, 14. Oktober 2024, 21:30 Uhr, eine rote Ampel missachtet hatte, wurde ein Autofahrer in Delmenhorst kontrolliert. Der Mann war alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der 44-jährige Mann aus Ganderkesee befuhr mit einem Toyota die Mühlenstraße in Richtung Marktstraße und hielt in Höhe der Louisenstraße auf dem Linksabbiegerstreifen an, weil die Ampel für ihn Rotlicht zeigte. Trotz der anhaltenden Rotlichtphase fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und bog in die Louisenstraße ab. Die Besatzung eines Streifenwagens beobachtete den Verstoß und stoppte den 44-Jährigen noch in der Louisenstraße. Im Gespräch mit ihm stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und boten ihm die Durchführung eines Tests an. Dieser ergab einen Wert von 0,79 Promille.

Zur Entnahme einer Blutprobe musste der Mann die Beamten zur Dienststelle begleiten. Hier brachten die Beamten auch in Erfahrung, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

