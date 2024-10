Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person auf der B211 in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne wurde am Sonntag, 13. Oktober 2024, 09:45 Uhr, eine Frau leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden hohe Schäden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 34-jährige Delmenhorsterin die Bundesstraße mit einem Fiat von Oldenburg in Richtung Brake. Trotz Verbots wollte sie in Großenmeer nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Ihr folgte eine 25-jährige Frau aus dem Ammerland, die den stehenden Pkw zu spät bemerkte und mit ihrem Kleinwagen auf das Heck auffuhr.

Nach dem Aufprall klagte die Frau aus Delmenhorst über Schmerzen im Oberkörper. Sie wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und später in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 18.000 Euro. Die Unfallstelle konnte bis zur Bergung nur einspurig passiert werden. Die Aufhebung der halbseitigen Sperrung erfolgte gegen 11:10 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell