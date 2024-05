POL-DA: Reichelsheim: Mit 91 "Sachen" durch Ober-Kainsbach

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) - Beinahe eine komplette Inneneinrichtung an Elektrogeräten entwendeten Unbekannte aus einem noch unbewohnten Neubau in der Straße "Am Herrenhof". In einem Zeitfenster von Sonntagabend 19 Uhr bis Montagmorgen 9.30 Uhr stiegen die ungebetenen Gäste über ein Fenster in das Gebäude ...

