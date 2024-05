Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Wäschetrockner, Geschirrspüler und mehr

Zeugen nach Einbruch gesucht

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots)

Beinahe eine komplette Inneneinrichtung an Elektrogeräten entwendeten Unbekannte aus einem noch unbewohnten Neubau in der Straße "Am Herrenhof". In einem Zeitfenster von Sonntagabend 19 Uhr bis Montagmorgen 9.30 Uhr stiegen die ungebetenen Gäste über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten einen Wäschetrockner, eine Waschmaschine, einen Backofen, eine Kühl-Gefrierkombination, einen Geschirrspüler, Mahlerwerkzeug und Heizungsbauteile. Im Anschluss ergriffen sie die Flucht und hinterließen einen Schaden von mehreren tausend Euro. Aufgrund des Umfangs der Beute ist davon auszugehen, dass die Täter ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 42 aus Pfungstadt unter der 06157/9509-0 in Verbindung zu setzten.

