POL-AUR: Aurich - Unfallflucht/Südbrookmerland - Unter Alkoholeinfluss gefahren/Südbrookmerland - Berauscht gefahren/Südbrookmerland - Nach Unfall leicht verletzt/Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Ein derzeit unbekannter Autofahrer flüchtete am Freitag nach einem Zusammenstoß in Aurich. Der Unbekannte stieß auf dem Parkplatz einer gemeinnützigen Einrichtung in der Jahnstraße gegen einen grauen Opel Meriva. Durch den Unfall wurde der Opel im hinteren linken Bereich beschädigt. Im Anschluss an den Zusammenstoß flüchtete der Autofahrer, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Ereignet hat sich der Unfall zwischen 8.30 Uhr und 18.10 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 Hinweise zum Unfallverursacher entgegen.

Südbrookmerland - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Am Sonntag wurde der Polizei Aurich die auffällige Fahrweise einer Autofahrerin in Moordorf mitgeteilt. Während der Kontrolle gegen 14.30 Uhr konnten die Beamten feststellen, dass die 60-jährige Fahrzeugführerin alkoholisiert war. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Südbrookmerland - Berauscht gefahren

Polizeibeamte hielten am Sonntag einen 32-Jährigen auf seinem E-Scooter an und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Test verlief positiv auf Amphetamin. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Nach Unfall leicht verletzt

Am Sonntag hat es einen Verkehrsunfall in Südbrookmerland gegeben. Ein 68-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr gegen 10.45 Uhr auf der Neuen Straße in Richtung West Victorbur. Beim Abbiegen in die Straße Handelsring übersah er einen entgegenkommenden Kia, der mit zwei Personen besetzt war. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Die 69-jährige Beifahrerin im Peugeot wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Am Samstag hat es in Aurich eine Unfallflucht gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Raiffeisenstraße gegen das Heck eines grauen Toyota-SUV. Ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 11 Uhr und 13 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

