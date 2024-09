Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 29.09.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Körperverletzung

Aurich - Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam es im Bereich einer Gaststätte in der Große Mühlenwallstraße in Aurich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlugen zwei Männer auf einen 20-jährigen Mann aus Ihlow ein und verletzten ihn leicht. Bislang konnte ein Täter, ein 23-jähriger Mann aus Westerholt, namentlich ermittelt werden. Zeugen, die zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Ihlow - Eine Streifenwagenbesatzung der Auricher Polizei wollte am Sonntagmorgen, gegen 00:45 Uhr, einen PKW auf der Oldersumer Straße anhalten. Zunächst reagierte die 53-jährige Fahrzeugführerin aus Ihlow nicht, stoppte ihren PKW jedoch schlussendlich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Westerende. Völlig unvermittelt stieg der 57-jährige Beifahrer, der ebenfalls in Ihlow wohnt, aus dem Fahrzeug, ballte seine Fäuste und ging in aggressiver Haltung auf einen Polizeibeamten los. Dieser versuchte noch, den Angreifer auf Abstand zu halten. Da ein körperlicher Übergriff jedoch unmittelbar bevorstand, setzte der Polizeibeamte sein dienstlich geliefertes Reizstoffsprühgerät gegen den Angreifer ein. Schlussendlich konnte der Beifahrer durch die Polizeikräfte zu Boden gebracht und fixiert werden. Er war mit knapp 0,4 Promille nur leicht alkoholisiert. Abgesehen von der Augenreizung beim Angreifer wurde niemand bei dem Einsatz verletzt. Ein Strafverfahren wird gegen den Mann eingeleitet.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Aurich - Am Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, nahm eine Polizeistreife wahr, wie ein PKW die Emder Straße in Richtung Moordorf befuhr und der Fahrzeugführer auf Höhe des dortigen Kino's die für ihn rotzeigen Lichtzeichenanlage ohne Anhalten passierte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Restaurants konnte festgestellt werden, dass der 43-jährige Fahrzeugführer aus Aurich mit etwas mehr als 1,9 Promille erheblich alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Aurich - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte ein 28-jähriger Mann aus Aurich seinen PKW am Samstagmittag, gegen 13:50 Uhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Am Ostbahnhof" bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Mann. Schlussendlich wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Plakat verbrennt

Norden - Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, geriet in der Cirksenastraße, aus bislang ungeklärter Ursache, ein Werbeplakat in Brand, welches an einer Straßenlaterne befestigt war. Es entsteht kein weiterer Sachschaden. Die zuständige Feuerwehr wurde alarmiert.

Landkreis Wittmund

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen Stedesdorf - Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich eine Person am frühen Samstagnachmittag leicht. Als der 22-jährige Fahrzeugführer gegen 14:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Esenser Straße (L 10) in Fahrtrichtung Esens unterwegs war, kam er aus derzeit unbekannten Gründen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der verunfallte Pkw überschlug sich mehrfach und landete auf einer angrenzenden Weide. Dem 22-jährigen Mann gelang es, sich selbstständig aus seinem Pkw zu befreien. Der Rettungsdienst verbrachte den Fahrzeugführer zur ambulanten Untersuchung ins Krankenhaus Wittmund. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Betrunken ohne Führerschein unterwegs

Wittmund - In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei Wittmund einen betrunkenen Fahrzeugführer ohne Führerschein in Wittmund (OT: Willen) kontrolliert. Der 41-jährige Mann fuhr gegen 03:00 Uhr mit seinem Pkw von der B210 in die Straße Brink. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von knapp 2,5 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben der Fertigung von entsprechenden Strafanzeigen wurde dem 41-jährigen Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

