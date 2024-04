Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Totschlag in der Nordstadt - Gemeinsame Presserklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts in der Hedwigstraße in Wuppertal ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am 02.04.2024 in den Nachmittagsstunden gegen 16:35 Uhr in einem Wohnhaus an der Hedwigstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen ehemaligen Lebenspartnern. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 31-jährige Beschuldigte der 34-jährigen Geschädigten mit einem Messer mehrere Verletzungen zugefügt haben, die anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten. Für das Opfer besteht keine Lebensgefahr mehr. Der 31-jährige Beschuldigte wurde im Anschluss vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann.

