Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Zwei Verletzte bei Unfall

Holtgast - Zusammenstoß beim Abbiegen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Zwei Verletzte bei Unfall

In Friedeburg sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall zwei Personen verletzt worden. Eine 67-jährige Toyota-Fahrerin war gegen 8.40 Uhr auf der Friedeburger Hauptstraße in Richtung Reepsholt unterwegs. Als vor ihr ein 45-jähriger Dacia-Fahrer abbremste, um nach links abzubiegen, erkannte sie dies zu spät und fuhr auf. Der 45-Jährige und die 67-Jährige wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 16.000 Euro.

Holtgast - Zusammenstoß beim Abbiegen

In Holtgast kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 19.45 Uhr war ein 24-jähriger Skoda-Fahrer auf der Straße Mühlenstrich unterwegs und wollte nach links in Richtung Esenser Innenstadt fahren. Er übersah hierbei einen entgegenkommenden 20-jährigen VW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell