Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Unfall mit Güllewagen

Norderney - Freilaufender Hund verursacht Unfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfall mit Güllewagen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Güllewagen kam es am Donnerstag in Bagband (Großefehn). Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann mit einem Traktor samt Gülleanhänger auf der B 72 von Hesel in Fahrtrichtung Aurich. In Bagband wollte er nach links in die Straße Westerende abbiegen. Ein 57-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw überholte den Traktor-Fahrer an der Stelle und stieß mit dem Gespann zusammen. Der Klein-Lkw landete in einem Graben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße wurde kurzzeitig vollgesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Norderney - Freilaufender Hund verursacht Unfall

Ein freilaufender Hund hat am Donnerstag auf Norderney einen Unfall verursacht. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 18 Uhr eine 74-jährige Frau mit einem Fahrrad auf der Promenade in Richtung Milchbar, als ihr ein unangeleinter Hund vors Fahrrad lief. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der Hundehalter konnte ermittelt werden.

