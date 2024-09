Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Wiesmoor - Schwerer Raub: Tatverdächtige ermittelt

Am Montagabend kam es in Wiesmoor zu einem schweren Raub. Nach derzeitigem Erkenntnisstand forderten gegen 22 Uhr drei männliche Personen in der Gladiolenstraße von einem 23-Jährigen unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Wertsachen. Mit den erbeuteten Wertgegenständen flüchteten die Täter von der Örtlichkeit. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Die Beamten konnten wenig später im Nahbereich einen tatverdächtigen 17-Jährigen stellen und vorläufig festnehmen. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden am Dienstag zwei weitere Tatverdächtige in Wiesmoor festgenommen. Es handelt sich um einen amtsbekannten 23-Jährigen und einen 24-Jährigen.

Der 23-jährige Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich am Dienstag dem Haftrichter am Amtsgericht Wittmund vorgeführt. Der Haftbefehl gegen den 23-Jährigen wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Am Donnerstag konnten im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen an den Wohnanschriften der Beschuldigten zwei Schreckschusswaffen sowie weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell