Neuwied (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es in Neuwied in der Straße "Am Carmen Sylva Garten" zu einem Betrug durch angebliche Polizeibeamte. Die lebensältere Geschädigte wurde durch zwei männliche Täter telefonisch kontaktiert und dazu aufgefordert Wertgegenstände zu übergeben. Die Täter gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen wäre und der Name der Geschädigten auf einer ...

mehr