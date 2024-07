Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb endet im Polizeigewahrsam

Bremerhaven (ots)

Ein 43-jähriger Mann hat am gestrigen Donnerstag, 3. Juli, in Bremerhaven-Lehe mehrere Ladendiebstähle begangen. Am Ende des Tages nahm ihn die Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Der polizeilich bekannte 43-Jährige war am gestrigen Nachmittag offenbar auf Diebestour. In einem Supermarkt an der Hafenstraße entwendete er gleich vier Packungen Kaffee und ergriff die Flucht. Glücklicherweise konnte der Bremerhavener durch Mitarbeiter des Marktes aufgehalten und den Polizeibeamten übergeben werden. Schnell stellte sich heraus, dass der Langfinger an diesem Tag bereits bei zwei weiteren Ladendiebstählen aufgefallen war. Eine dabei angedrohte Ingewahrsamnahme hielt ihn offensichtlich nicht davon ab, erneut einen Diebstahl zu begehen.

So war es für die Beamten unumgänglich, den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Den 43-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell