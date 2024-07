Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rücksichtslos durch Lehe gerast: Polizei beschlagnahmt BMW eines 18-Jährigen

Bremerhaven

Nach einem mutmaßlich illegalen Kraftfahrzeugrennen durch Bremerhaven-Lehe hat die Polizei am Montagabend einen BMW beschlagnahmt. Gegen den 18-jährigen Fahrer aus Nordenham leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Der mit vier Personen besetzte BMW fiel einer Zivilstreife gegen 21.10 Uhr aufgrund eines rasanten Manövers auf der Barkhausenstraße im Ortsteil Mitte-Nord auf. Hier überholte der Wagen ein anderes Fahrzeug zügig ohne zu blinken und setzte sich direkt wieder vor das überholte Auto. Dessen Fahrer musste daraufhin stark abbremsen. Der Streifenwagen folgte dem BMW weiter auf die Rickmersstraße. Am Kreisverkehr zur Pestalozzistraße kam ein Mercedes hinzu und lieferte sich nunmehr mit dem besagten BMW augenscheinlich ein Rennen. Die Polizeibeamten mussten ihren Wagen stark beschleunigen, um mithalten zu können. Hierzu waren Geschwindigkeiten von knapp 100 Kilometern pro Stunde erforderlich. Der BMW und der Mercedes bogen in die Hafenstraße ab und setzten dort ihre Hochgeschwindigkeitsfahrten zum Teil in sehr engem Abstand fort. Sie gefährdeten durch diese rücksichtslose Fahrweise nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer auf der Hafenstraße. Als die Autos auf die Grimsbystraße abbogen, konnte sich der Mercedes durch enorme Geschwindigkeit aus dem Sichtfeld der Polizeibeamten entfernen. Eine Kontrolle war mithin nicht mehr möglich. Anders beim BMW: Dieser wurde auf der Autobahn 27 von hinzugerufenen Unterstützungskräften gestoppt und zu einem Parkplatz unweit der Abfahrt Bremerhaven-Wulsdorf geleitet. Bei der Kontrolle räumte der 18-jährige Fahrer ein, sehr schnell gefahren zu sein. Einen triftigen Grund hierfür konnte er nicht nennen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, beschlagnahmten den BMW als Tatmittel und stellten den Führerschein des Fahranfängers sicher. Die Ermittlungen hinsichtlich des ebenfalls am Rennen beteiligten Mercedes-Fahrers laufen.

