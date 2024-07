Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kontrollierter Radfahrer entpuppt sich als mutmaßlicher Drogendealer

Bremerhaven (ots)

Eine Verkehrskontrolle in Bremerhaven-Geestemünde führte am Freitagabend, 28. Juni, dazu, dass ein mutmaßlicher Drogendealer vorläufig festgenommen wurde.

Polizeibeamten fiel auf ihrer Streifenfahrt gegen 21 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der sich ordnungswidrig verhielt. Bei einer Verkehrskontrolle verhielt sich der 29-jährige Radler zunächst kooperativ. Als die Beamten ihn nach gefährlichen Gegenständen durchsuchen wollten, schlug die Stimmung plötzlich um und der Mann flüchtete. Auf der Flucht konnten die Polizisten beobachten, wie der Verfolgte offenbar kleine Drogenpäckchen wegwarf. Während der Flucht griff der Mann plötzlich in seine Umhängetasche, sodass die Beamten einen Angriff mittels Waffen oder gefährlichen Gegenständen befürchten mussten. Aus diesem Grund drohten sie den Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgeräts (DEIG) an, was der 29-Jährige jedoch ignorierte und weiterlief. Letztlich holten die Polizisten ihn ein, legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn vorläufig fest.

Hinzugerufene Unterstützungskräfte suchten den Weg nach den weggeworfenen Gegenständen ab und fanden mehrere sogenannte Verkaufseinheiten mit Kokain. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell