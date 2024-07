Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Kindertagesstätte - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag, 27. Juni, 17 Uhr, bis Freitag, 28. Juni, 7.30 Uhr, in eine Kindertagesstätte in Bremerhaven-Mitte eingedrungen. Die Polizei (0471/953-4444) hofft auf Zeugenhinweise. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hebelten die Täter die Eingangstür des Anbaus auf und verschafften sich Zugang zu der Einrichtung an der Deichstraße. Im Gebäude durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Was dabei entwendet wurde, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Einbruchdiebstahls aufgenommen. Wer im betreffenden Zeitraum im Bereich Deichstraße/Keilstraße/Rampenstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

