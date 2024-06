Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven mit Zertifikat "audit berufundfamilie +vielfalt" ausgezeichnet

Bremerhaven

Bremerhaven/Berlin. Der Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Volker Ortgies, sowie der Leiter des Führungsstabes der Polizei Bremerhaven, Marc Tiedemann, haben am vergangenen Dienstag, 18. Juni, im Namen der Behörde das erstmals verliehene Zertifikat zum "audit berufundfamilie +vielfalt" in Berlin entgegengenommen.

Der Oberbürgermeister und Dezernent der Polizei, Melf Grantz, gratuliert zu der Auszeichnung. "Das Zertifikat verdeutlicht offiziell die Grundhaltung, die wir als Arbeitgeber im Magistrat leben: Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Vielfalt als Stärke sind wichtige Werte, deren Erhalt wir täglich pflegen. Ich freue mich sehr darüber, dass die Polizei in Bremerhaven diesen Weg geht, um für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen attraktiven Arbeitsplatz zu gestalten. Nur in einem angenehmen und wertschätzenden Arbeitsumfeld können unsere Kolleginnen und Kollegen täglich ihr Bestes geben, um für die Bevölkerung da zu sein", betont Oberbürgermeister Melf Grantz.

Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven ist damit bundesweit die erste Polizei, die mit dem weiterentwickelten Zertifikat "audit berufundfamilie +vielfalt" ausgezeichnet wurde. Neben ihr erhielten neun weitere Unternehmen und Institutionen diese Auszeichnung. "Ich bin außerordentlich stolz, dass unsere Polizei diesen zukunftsweisenden Schritt gegangen ist. Wir werden auch künftig dafür Sorge tragen, dass in unserer Behörde ein chancengerechtes sowie diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld herrscht. Damit markiert das in Berlin überreichte Zertifikat keinen Abschluss, sondern ist die Weiterführung eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses unserer Polizei", so Volker Ortgies nach der Verleihung.

Bereits seit dem Jahr 2005 wird der Polizei Bremerhaven mit dem "audit berufundfamilie" eine nachhaltige familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bescheinigt. Die dahinterstehende Idee - gemeinsam eine Behörde zu schaffen, in der jede und jeder Einzelne die Möglichkeit hat, sich bestmöglich einzubringen und zu entfalten - findet sich nun auch in der neuen Zertifizierung "audit berufundfamilie +vielfalt" wieder. Dieser erstmals durchgeführte Zertifizierungsprozess greift in einem Verfahren Vereinbarkeits- und Vielfaltsthemen der Organisationen auf und rückt damit bei der Ortspolizeibehörde das Thema Diversität als Entwicklungsschwerpunkt noch stärker in den Fokus. Der Anspruch ist, die individuellen, kulturellen und sozialen Unterschiede jedes Einzelnen zu achten, Gemeinsamkeiten zu benennen und beides in eine gemeinsame Kultur einfließen zu lassen. Mit diesem aus dem "audit berufundfamilie" weiterentwickelten Verfahren wird auch langfristig das Ziel der Gestaltung eines familien- und lebensphasenbewussten sowie auch vielfaltsbewussten Arbeitsumfeldes umgesetzt.

Nicht erst seit Beginn des neuen Zertifizierungsprozesses im November vergangenen Jahres werden zu dem elementaren Thema "Diversität" innerhalb unserer Behörde verschiedenste Maßnahmen erarbeitet. Dazu gehören unter anderem die Einrichtung von zwei Ansprechstellen, welche die Bereiche "Sexuelle Orientierung/geschlechtliche Identität" und "Internationalität und Kultur" fördern, begleiten und verankern sowie die Umsetzung der Leitlinien der OPB zum diskriminierungsfreien Umgang im Innen- und Außenverhältnis. Informationen zu aktuellen Stellenangeboten bei der Polizei Bremerhaven sowohl im Polizeivollzugsdienst als auch in der Verwaltung gibt es unter stellen.bremerhaven.de sowie unter www.seestadtcops.de .

Mehr zum Hintergrund:

Grundsätzlich untersucht ein Audit, ob ein Managementsystem die gesetzten Anforderungen erfüllt und ob es wirksam ist. Die unter der Schirmherrschaft der Bundesfamilienministerin Lisa Paus (MdB) stehenden Auditierungen werden von der berufundfamilie Service GmbH angeboten. Das Unternehmen geht auf eine 1998 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung ins Leben gerufene Initiative zurück. Als Dienstleister unterstützt sie Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Gestaltung einer attraktiven, modernen Arbeits- und Studienwelt, in der die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten/ Studierenden, die Belange des Teams und die betrieblichen Anforderungen in Balance miteinander sind. Die diesjährige Zertifikatsverleihung bot auch den Organisationen eine Bühne, die in den vergangenen Monaten intensiv an der Weiterentwicklung des "audit berufundfamilie" im Themenfeld Vielfalt mitgewirkt haben. Ihre Unterstützung mündete im "audit berufundfamilie +vielfalt", das nun Organisationen jeder Form, Branche und Größe zur Verfügung steht, um sich sowohl familien- und lebensphasenbewusst als auch vielfaltsbewusst aufzustellen. Mehr dazu unter www.berufundfamilie.de.

