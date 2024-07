Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann bei Angriff in Gaststätte verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am Sonntagmittag, 30. Juni, zu einer verletzten Person in eine Gaststätte im Stadtteil Lehe alarmiert.

Die gegen 13.30 Uhr in der Neuelandstraße eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei versorgten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven den 58-jährigen am Boden liegenden Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen war kurz zuvor ein Mann in die Gaststätte gekommen und habe offenbar gezielt mit einem Metallgegenstand auf einen Gast eingeschlagen. Daraufhin sei der etwa 25-jährige Mann aus dem Lokal geflüchtet. Offenbar hatte der Täter das Lokal kurze Zeit vor der Tat nach einem Streit erst verlassen und war dann zurückgekehrt. Der Verletzte wurde mittels Rettungswagen in eine Bremerhavener Klinik transportiert.

Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell