Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Sachbeschädigung/Aurich - E-Scooter gestohlen/Norden - Kühlergrill entwendet/Norden - Zeugen nach Einbruch gesucht/Südbrookmerland - Betrug/Aurich - Fensterscheibe eingeworfen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Sachbeschädigung

In Wiesmoor haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen Feuerlöscher zerstört. Die Täter entwendeten den Feuerlöscher nach ersten Erkenntnissen aus einem Mehrparteienhaus an der Hauptstraße und entleerten den pulvrigen Inhalt auf einem Gehweg und einem Parkplatz. Die Tatzeit war gegen 23.15 Uhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04944 914050.

Aurich - E-Scooter gestohlen

Nach einer Reihe von E-Scooter-Diebstählen sind am Montag vor einer Schule in Aurich-Haxtum zwei Jugendliche auf frischer Tat ertappt worden. Zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren entwendeten gegen 10.10 Uhr einen E-Scooter aus einem Fahrradständer. Polizeibeamte beobachteten die Tat und stellten die Mädchen. Die Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren.

Norden - Kühlergrill entwendet

Am Mittwoch haben Unbekannte in Norden einen Kühlergrill gestohlen. Die Täter entwendeten das Gitter des grünen Daimler-Bulli in der Fritz-Reuter-Straße zwischen 8 und 9 Uhr. Wer auffällige Personen gesehen oder sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Norden - Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte Täter sind in Norden in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Straße Im Spiet. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 20.15 Uhr. Die Polizei Norden bittet unter der Telefonnummer 04931 9210 um Hinweise.

Südbrookmerland - Betrug

Unbekannte Täter haben in Südbrookmerland eine 69-Jährige betrogen. Die Anrufer gaben sich als Paypal-Mitarbeiter aus und spähten die Daten der Frau aus. Sie konnten einen vierstelligen Euro-Betrag erlangen. Hier einige Hinweise und Tipps: - Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu Ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach auf! - Informieren Sie Familie, Freunde und Nachbarn und schützen Sie sie so. Wer die Masche kennt, fällt nicht so leicht darauf rein. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto-oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. - Sollten Sie Opfer geworden sein, trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwarteprogramm auf Ihrem Rechner löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Aurich - Fensterscheibe eingeworfen

In der Auricher Innenstadt wurde eine Fensterscheibe eingeworfen. Unbekannte Täter zerstörten das Fenster eines Büros in der Schützenstraße und flüchteten. Zu der Sachbeschädigung kam es zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt Hinweise unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell