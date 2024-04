POL-FR: Rheinfelden: Sachbeschädigung an Telefonzelle, Sitzbank und Mülleimer - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Montag, 29.04.2024, gegen 16:30 Uhr, waren auf der B 34 in der Waldshuter Schmittenau drei Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt, eine Frau wurde leicht verletzt. Eine 29-jährige Skoda-Fahrerin war in Höhe der Einmündung Am Liederbach einem verkehrsbedingt stehenden VW ins Heck geprallt, der wiederum auf einen davor befindlichen Hyundai ...

