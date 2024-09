Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Riepe - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Riepe - Von Fahrbahn abgekommen

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Riepe (Gemeinde Ihlow) verletzt worden. Gegen 8.50 Uhr fuhr die 19-Jährige mit einem Hyundai auf der Emder Straße in Fahrtrichtung Riepe und kam aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Sie landete auf Höhe der Einmündung zum 2. Kapellenweg mit ihrem Auto in einem Straßengraben und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell